Обиделся, ишак нацистский?

Мерц отменил разговор с Трампом после его реакции на победу АдГ В своей публикации в Truth Social Трамп назвал победу АдГ в Саксонии «по-настоящему триумфальной» и заявил, что немцам «наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы», которые «так сильно навредили Германии».