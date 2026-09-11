Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Обиделся, ишак нацистский?

Обиделся, ишак нацистский?

Мерц отменил разговор с Трампом после его реакции на победу АдГ В своей публикации в Truth Social Трамп назвал победу АдГ в Саксонии «по-настоящему триумфальной» и заявил, что немцам «наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы», которые «так сильно навредили Германии».

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