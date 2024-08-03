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Способы пополнения транспортной карты во Владивостоке изменились

Способы пополнения транспортной карты во Владивостоке изменились

С 3 августа в Владивостоке появится возможность бесплатного пополнения транспортных карт. Это стало возможным благодаря изменениям в способах пополнения карт, которые были объявлены администрацией города.

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