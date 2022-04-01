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Китай сегодня: бывший чиновник CPPCC исключен из партии за серьезные нарушения дисциплины

Китай сегодня: бывший чиновник CPPCC исключен из партии за серьезные нарушения дисциплины

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — «Fu Zhenghua, член Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) 19-го созыва и бывший заместитель председателя комитета по социальным и правовым вопросам Всекитайского комитета Народной политической консультативной конференции Китая (КПКК), был исключен из КПК и уволен с государственной должности за серьезные нарушения партийной дисциплины и закона» — объявили в четверг высшие … Сообщение Китай сегодня: бывший чиновник CPPCC исключен из партии за серьезные нарушения дисциплины появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.

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