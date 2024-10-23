12 октября в колледже прошла ´Профессиональная суббота´.Для учащихся средних школ были проведены мастер-классы по профессиям ´Продавец´ и ´Кондитер´, экскурсия по колледжу, а также ребятам рассказали о перспективах обучения в колледже .