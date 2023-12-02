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КСП проверит эффективность использования денег при строительстве школы на Зеленина и других крупных объектов Орловщины

КСП проверит эффективность использования денег при строительстве школы на Зеленина и других крупных объектов Орловщины

На прошедшем в минувшую пятницу заседании Орловского облсовета депутаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – за правду!», «Новые люди» и «Российской партии пенсионеров – за социальную справедливость» поручили контрольно-счётной палате региона проверить множество объектов, которые были построены в этом году.

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