КСП проверит эффективность использования денег при строительстве школы на Зеленина и других крупных объектов Орловщины

На прошедшем в минувшую пятницу заседании Орловского облсовета депутаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – за правду!», «Новые люди» и «Российской партии пенсионеров – за социальную справедливость» поручили контрольно-счётной палате региона проверить множество объектов, которые были построены в этом году.