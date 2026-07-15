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Серхио Перес: «Владельцы «Кадиллака» не остановятся, пока не достигнут титулов»

Пилот « Кадиллака » Серхио Перес ответил, способна ли команда в будущем побеждать в гонках и завоевывать титулы.

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