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Царьград

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В Приморье задержали мигранта-мошенника, объявленного в розыск Интерполом

В Приморье задержали мигранта-мошенника, объявленного в розыск Интерполом

На родине мужчина "кинул" знакомого на 19,5 млн рублей.В Приморском крае сотрудники полиции задержали гражданина Таджикистана, который находился в международном розыске по каналам Интерпола по подозрению в мошенничестве на сумму почти 20 миллионов рублей.

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