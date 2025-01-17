В Приморье задержали мигранта-мошенника, объявленного в розыск Интерполом

На родине мужчина "кинул" знакомого на 19,5 млн рублей.В Приморском крае сотрудники полиции задержали гражданина Таджикистана, который находился в международном розыске по каналам Интерпола по подозрению в мошенничестве на сумму почти 20 миллионов рублей.