«Он первый начал!» В Челябинске два автомобилиста подрезали несколько машин, а потом подрались

Два челябинца сначала устроили гонки, а затем сошлись в кулачном поединке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 17 января, в Ленинском районе Челябинска недалеко от ТК «Алмаз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии