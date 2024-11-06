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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Бытовка для амбициозного парня

Бытовка для амбициозного парня

На ДТФ обсуждают «поколение без собственности», которому якобы тяжело обзавестись жильём. Приходят к выводу, будто ипотека — это невозможно, так что простому парню из условного Заднеболотска остаётся только купить участок в городской черте, чтобы поставить там в качестве дома бытовку (ссылка).

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