WADA готово инвестировать до 500 тысяч долларов в проект по выявлению генного допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло прием заявок на научно-исследовательские проекты по выявлению генного допинга.
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