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Адмирал ВМС США: Всё указывает на то, что Си Цзиньпин дал указание НОАК быть готовой к вторжению на Тайвань к 2027 году

Адмирал ВМС США: Всё указывает на то, что Си Цзиньпин дал указание НОАК быть готовой к вторжению на Тайвань к 2027 году

Быстрое наращивание военной мощи Китая идёт в огромных масштабах, а это означает, что Китай находится на пути к своей цели – к 2027 году быть готовым к вторжению на Тайвань, заявил адмирал ВМС США Джон Акилино, занимающий пост командующего Индо-Тихоокеанским командованием США.

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