«Портленд» выставил 5 новичков против «Денвера» в стартовом составе

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В стартовом составе «Блэйзерс» на домашний матч с «Денвером» вышли форварды Тумани Камара и Крис Мюррэй, центровой Дуоп Рит и защитники Скут Хендерсон и Райан Рупер.