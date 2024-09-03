Власти Украины заговорили на языке бессильных угроз из-за визита Путина в Монголию

Владимир Путин прибыл с визитом в Монголию в понедельник. Президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-ГолеFLICKR.
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