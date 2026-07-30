TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 040 подписчиков

Валерий Леонтьев использовал схему для экономии 27,3 млн рублей на налогах в США

Валерий Леонтьев использовал схему для экономии 27,3 млн рублей на налогах в США

Российский певец Валерий Леонтьев смог сэкономить более 350 тысяч долларов, что составляет 27,3 миллиона рублей, на налогах за свой дом в Майами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии