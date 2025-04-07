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Царьград

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ЕС обсуждает оборонный фонд на €800 млрд: участие Великобритании и Украины

ЕС обсуждает оборонный фонд на €800 млрд: участие Великобритании и Украины

В Варшаве страны Евросоюза обсудят создание European Defence Mechanism (EDM) - нового оборонного фонда на €800 млрд.

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