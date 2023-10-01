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Скорый расчет: медики в регионах жалуются на сокращение выплат

Скорый расчет: медики в регионах жалуются на сокращение выплат

Медработники из разных регионов отмечают снижение зарплат, в некоторых случаях это вынуждает их уходить из профессии, что приводит к нехватке кадров и возрастающей нагрузке на оставшийся персонал, выяснили «Известия».

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