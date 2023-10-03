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Захарова связала арест чиновника Пентагона с информационной войной США против РФ

Захарова связала арест чиновника Пентагона с информационной войной США против РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о задержании высокопоставленного чиновника министерства обороны США Фредерика Морфилда многое объясняет на фоне политики Вашингтона в отношении Москвы.

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