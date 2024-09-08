Как можно решить демографическую и кадровую проблемы России

Чудовищный по своей жестокости теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл», а также серия захватов заложников в учреждениях ФСИН, совершенные приезжими из стран Средней Азии религиозными экстремистами, смог напугать не только мирное население, но и нашу нерасторопную правящую номенклатуру.