На конференции развития фермерского движения России оценили преимущества агроконтрактации

В ходе прошедшей на полях «Золотой осени» межрегиональной конференции развития фермерского движения России состоялось обсуждение различных аспектов развития агроконтрактации.
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