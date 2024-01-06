Российские бойцы уничтожили пункт управления украинской группы «Донецк» в ДНР

Ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и беспилотники России поразили пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны России.
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