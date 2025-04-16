Webbankir: почти 67% опрошенных россиян хотят плодовые деревья на даче

Почти треть опрошенных россиян (31,6%) поедут на дачу в майские праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой платформой Webbankir, результаты которого поступили в редакцию "Газеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии