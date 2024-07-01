США увеличили до $5 млн награду за информацию о «криптокоролеве» Руже Игнато...

США увеличили до $5 млн награду за информацию о «криптокоролеве» Руже ИгнатовойВласти США увеличили до $5 млн вознаграждение за любую информацию, которая приведёт к аресту Ружи Игнатовой (Ruja Ignatova), известной как «Пропавшая криптокоролева» (Missing Cryptoqueen) и организовавшей мошенническую схему, основанную на токене OneCoin, сообщил ресурс BBC.