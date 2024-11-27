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Закон, порядок, государство

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Главному управлению вооружения ВС РФ исполнилось 95 лет

Главному управлению вооружения ВС РФ исполнилось 95 лет

Оснащение Вооруженных Сил РФ современными образцами вооружения и техники, а также разработка перспективных образцов являются основными задачами, реализуемыми в целях обеспечения государственной безопасности страны.

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