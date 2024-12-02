Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Мотать лапшу на веретено лучше на ушах не держится.Россиянам разъясн...
  • Вовладар Даров
    Он и так в отставке, срок его закончился!Названо условие о...
  • Авас Анекак
    гитлера помнит но мы гитлево не забылиШольц впервые за ...

Путин посетит Индию по приглашению Моди

Путин посетит Индию по приглашению Моди

Президент России Владимир Путин посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, его слова передает индийская телекомпания CNN-News18.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх