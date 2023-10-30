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Инстасамка призналась, что последствия пластических операций оказались неожиданными

Инстасамка призналась, что последствия пластических операций оказались неожиданными

Певица стала героиней нового выпуска «Шоу Воли». Вместе с ней в студии был её муж Олег Moneyken. Фото: из открытых источников Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, как проходили её пластические операции.

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