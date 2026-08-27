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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рэпторс» подготовили специальный логотип для майки Кайла Лаури, которая будет висеть на арене после вывода из обращения

«Рэпторс» анонсировали специальный логотип для майки Кайла Лаури , которая будет висеть на арене после церемонии вывода из обращения номера экс-разыгрывающего.

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