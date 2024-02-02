В Ижевске обсудили ситуацию с новыми коттеджными посёлками в районе Чекерила

Ижевск. Удмуртия. Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов встретился с главой Ижевска Дмитрием Чистяковым и главой Ленинского района Артуром Акбашевым, чтобы обсудить вопросы благоустройства новых коттеджных посёлков вблизи Чекерила.
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