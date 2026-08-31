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Воронежские новости

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КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Факела» и удаление Дивеева

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Факела» и удаление Дивеева

Болельщики «Факела» бросили две пластиковые бутылки в сторону игроков «Зенита», а центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев был удалён за грубое нарушение правил.

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