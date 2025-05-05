Стилист Якушева для лета 2025 советует выбирать крупные очки-маски

С наступлением весны и лета возникает необходимость в солнцезащитных очках. Что в моде в этом сезоне, как правильно подобрать этот аксессуар, «Север-Прессу» рассказала стилист, имиджмейкер и fashion-аналитик Мария Якушева.
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