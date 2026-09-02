Появились кадры поражения логистического центра в Броварах

В Минобороны России показали кадры объективного контроля удара по логистическому центру «Равен Украина», который использовался в интересах боевиков ВСУ.
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