Курганцам выделят сотни тысяч рублей на кормление косуль и других диких животных

Проект, разработанный активистами Шадринска (Курганская область) из движения «Подари Дереву Жизнь», получит 300 тысяч рублей на кормление диких животных и птиц в рамках проекта «Помощь диким животным и птицам».
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