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Новости Брянска

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Брянская Росгвардия изъяла 19 незаконных «пушек»

Брянская Росгвардия изъяла 19 незаконных «пушек»

В ходе рейдов в Брянской области инспекторы Росгвардии изъяли у нарушителей 19 единиц оружия и 346 патронов, также граждане добровольно сдали три единицы оружия и 171 патрон.

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