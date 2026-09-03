Брянская Росгвардия изъяла 19 незаконных «пушек»

В ходе рейдов в Брянской области инспекторы Росгвардии изъяли у нарушителей 19 единиц оружия и 346 патронов, также граждане добровольно сдали три единицы оружия и 171 патрон.
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