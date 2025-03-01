На Соловках происходят серьёзные изменения

Глава региона на Соловках вместе с Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Николаевичем Чернышенко осмотрел строящиеся объекты и провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2029 году 600-летия основания первого монашеского поселения на архипелаге.