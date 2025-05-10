«Все решится в ближайшие часы или дни»: давление на Россию усиливается, чем ответит Москва?. Агентство Bloomberg также подтверждает идущую в эти часы из разных источников на Западе информацию, что Европа обсуждает с США ультиматум Москве по завершению войны на Украине.
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