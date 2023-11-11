Тарья Турунен выпустила мрачные версии «Last Christmas» и «All I Want For Christmas Is You» в праздничном альбоме

Релиз альбома Тарьи Турунен «Dark Christmas» состоялся 11 ноября 2023 года. InterMedia напоминает, что это сиквел пластинки финской певицы 2017 года «From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)».
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