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Царьград

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UFC исключил Майкла Пейджа из рейтингов после турнира в Париже

UFC исключил Майкла Пейджа из рейтингов после турнира в Париже

Британский боец Майкл Пейдж исключён из рейтингов UFC из-за окончания контракта. После победы на турнире в Париже 5 сентября, промоушен освободил его от соглашения, будучи недовольным его выступлениями.

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