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Царьград

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Подразделения "Днепр" уничтожили до 80 бойцов ВСУ в результате операции

Подразделения "Днепр" уничтожили до 80 бойцов ВСУ в результате операции

Министерство обороны России сообщило о существенном успехе подразделений "Днепр" в Херсонской и Запорожской областях.

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