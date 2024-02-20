Лукашенко: «Третья мировая война возможна»

"Угроза Третьей мировой войны вполне реальна" - об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)