Адиев высказался о своем будущем в сборной Казахстана

Магомед Адиев не дал конкретный ответ на вопрос, останется ли он в сборной Казахстана. Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, планирует ли он продолжать работу с национальной командой.
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