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В Иране заявили, что не откроют Ормуз, пока Трамп и Нетаньяху не лишатся власти

В Иране заявили, что не откроют Ормуз, пока Трамп и Нетаньяху не лишатся власти

Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не лишатся власти, заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Мохаммад-Багер Золькадр.

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