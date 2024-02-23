Жители и гости Казани могут бесплатно добраться до места проведения «Игр будущего»

Чтобы попасть на международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который проходит в МВЦ «Казань Экспо», жители и гости Казани могут воспользоваться электричкой или бесплатными автобусами-шаттлами, которые отправляются от станции метро «Проспект Победы».
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