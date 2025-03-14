Банковские вклады обеспечивают наибольшую доходность с минимальным риском

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с журналистами отметил, что на данный момент банковский вклад является наиболее доходным инструментом с минимальным риском при вложении 1 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии