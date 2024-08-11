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Архиепископ Савва назвал постер закрытия Олимпиады в Париже «иконой дьявола»

Архиепископ Савва назвал постер закрытия Олимпиады в Париже «иконой дьявола»

Официальный постер закрытия Олимпийских игр 2024 года в Париже является «иконой дьявола». Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

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