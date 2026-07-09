Максим Шевченко: Трамп потерял лицо, но нашёл кошелёк. И это серьёзно

Как Трамп исполь­зу­ет свои ука­зы для лич­но­го обо­га­ще­ния? Поче­му Иран не про­гнул­ся под натис­ком США и Изра­и­ля? Какие «эко­но­ми­че­ские воз­мож­но­сти» Трамп видит для США в Рос­сии? И что обще­го меж­ду рево­лю­ци­я­ми в Иране и США? В послед­ние дни миро­вые ново­сти пест­рят заго­лов­ка­ми о заяв­ле­нии ХАМАС о роспус­ке пра­ви­тель­ства в сек­то­ре Газа и пере­да­че вла­сти тех­ни­.