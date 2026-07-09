Максим Шевченко: Трамп потерял лицо, но нашёл кошелёк. И это серьёзно

Как Трамп использует свои указы для личного обогащения? Почему Иран не прогнулся под натиском США и Израиля? Какие «экономические возможности» Трамп видит для США в России? И что общего между революциями в Иране и США? В последние дни мировые новости пестрят заголовками о заявлении ХАМАС о роспуске правительства в секторе Газа и передаче власти техни.
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