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Mali Govt Says Al-Qaeda Extremists In Region Receive Training, Drones From Ukraine

Mali Govt Says Al-Qaeda Extremists In Region Receive Training, Drones From Ukraine

Mali Govt Says Al-Qaeda Extremists In Region Receive Training, Drones From Ukraine Via The Cradle The Malian government announced on Thursday that militant groups with links to Al-Qaeda carrying out terror attacks in the country were trained and armed by Ukrainian specialists.

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