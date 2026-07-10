Mali Govt Says Al-Qaeda Extremists In Region Receive Training, Drones From Ukraine Via The Cradle The Malian government announced on Thursday that militant groups with links to Al-Qaeda carrying out terror attacks in the country were trained and armed by Ukrainian specialists.
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