Правительство Сахалина помогает молодым семьям снизить финансовую нагрузку

На Сахалине активно реализуется программа социальной поддержки молодых семей с детьми. В этом году общая сумма выплат составила более 10,9 млн рублей, что говорит о востребованности данной меры поддержки.
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