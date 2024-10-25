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Правительство Сахалина помогает молодым семьям снизить финансовую нагрузку

Правительство Сахалина помогает молодым семьям снизить финансовую нагрузку

На Сахалине активно реализуется программа социальной поддержки молодых семей с детьми. В этом году общая сумма выплат составила более 10,9 млн рублей, что говорит о востребованности данной меры поддержки.

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