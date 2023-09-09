В связи с участившимися случаями "налетов" беспилотных аппаратов, посылаемых украинскими неофашистами к российской столице, столичные аэропорты бывают вынуждены задерживать авиарейсы.
Заслуженный летчик России обратился к возмущающимся россиянам
Комментарии
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ЛД
Лидия Дунай
Совершенно с Вами согласна! А люди всё ещё веселятся.((
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10 час.
Лш
Лариса шумбасова
Возмущаются те , что живут мнением , что весь мир вокруг них вращается . Им недоступно понимание того , что происходит вокруг , живут своими пониманиями , развлекаются . Может не в нашей стране им жить надо ???
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Запад может для себя сколько угодно напечатать *зеленых* и воевать на эти деньги...Бесам легче : не доллар привязан к рублю , а наоборот...Нам надо валюту ЗАРАБОТАТЬ , чтобы платить своей оборонке и платить солдатам на фронте их 200 тыс в месяц...Поэтому и торгуем , чтобы купить передовые чипы для ракет.
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3 час.
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