Заслуженный летчик России обратился к возмущающимся россиянам

ЛД Лидия Дунай Совершенно с Вами согласна! А люди всё ещё веселятся.((

Лш Лариса шумбасова Возмущаются те , что живут мнением , что весь мир вокруг них вращается . Им недоступно понимание того , что происходит вокруг , живут своими пониманиями , развлекаются . Может не в нашей стране им жить надо ???