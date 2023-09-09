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Заслуженный летчик России обратился к возмущающимся россиянам

Заслуженный летчик России обратился к возмущающимся россиянам

В связи с участившимися случаями "налетов" беспилотных аппаратов, посылаемых украинскими неофашистами к российской столице, столичные аэропорты бывают вынуждены задерживать авиарейсы.

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Комментарии
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ЛД
Лидия Дунай
Совершенно с Вами согласна! А люди всё ещё веселятся.((
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10 час.
Лш
Лариса шумбасова
Возмущаются те , что живут мнением , что весь мир вокруг них вращается . Им недоступно понимание того , что происходит вокруг , живут своими пониманиями , развлекаются . Может не в нашей стране им жить надо ???
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9 час.
ВА
Владимир Акулов
Запад  может  для  себя  сколько  угодно  напечатать *зеленых* и  воевать  на  эти  деньги...Бесам  легче  : не  доллар  привязан  к  рублю  ,  а  наоборот...Нам  надо  валюту  ЗАРАБОТАТЬ  ,  чтобы  платить  своей  оборонке и  платить  солдатам  на  фронте  их  200 тыс  в  месяц...Поэтому  и  торгуем ,  чтобы  купить   передовые  чипы  для  ракет.
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3 час.

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