Какие продукты нельзя хранить в фольге и почему

Некоторые продукты никогда не должны соприкасаться с фольгой. Почему это так и где, наоборот, ее можно спокойно использовать на кухне и в нашем доме? Преимущества алюминиевой фольги для упаковки пищевых продуктов Алюминиевая фольга производится путем прокатки алюминия — поэтому ее название было ….
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