5 направлений для незабываемого отдыха этим летом

В преддверии начала долгожданного лета, подготовили для вас несколько направлений: куда точно стоит отправиться этим летом за незабываемыми впечатлениями! JW Marriott Mauritius, Маврикий Увидеть самый необычный водопад «Подводный водопад» – впечатляющий природный феномен, расположенный у берегов полуострова Ле Морн.
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