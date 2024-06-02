5 направлений для незабываемого отдыха этим летом

В преддверии начала долгожданного лета, подготовили для вас несколько направлений: куда точно стоит отправиться этим летом за незабываемыми впечатлениями! JW Marriott Mauritius, Маврикий Увидеть самый необычный водопад «Подводный водопад» – впечатляющий природный феномен, расположенный у берегов полуострова Ле Морн.