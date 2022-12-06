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Новый Mercedes-AMG S 63 стал самым мощным в истории

Новый Mercedes-AMG S 63 стал самым мощным в истории

Новый Mercedes-AMG S 63 стал самым мощным S-классом в историиФормирование гаммы нового S-класса завершено: вслед за стандартными седанами, длинным Майбахом, гибридными версиями и бронированным вариантом Guard на свет появился драйверский AMG-седан.

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